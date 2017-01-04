Bursa'nın Zirvesinde Yine Kültür Var…

Özel Bursa Kültür Okulu'ndan 4 öğrenci sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak, TEOG'un yıldızı ve Türkiye'nin 1.'si oldu. Sınav sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, okullarını zirveye taşıyan Kültürlü Öğrencilerin yine büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Özel Bursa Kültür Okulları'ndan 4 öğrenci Kasım 2016'da yapılan TEOG Sınavı'nda, tüm soruları doğru cevaplayarak, tam puan alma başarısını gösterdiler. 264 Kültürlü Öğrencinin katıldığı sınavda, 9 öğrenci de sadece bir soruya, 27 öğrenci 2 soruya, 26 öğrenci 3 soruya yanlış cevap vererek zirvedeki yerlerini korudular.

Her dersten 20'şer sorunun sorulduğu TEOG'da Özel Bursa Kültür Okulları Öğrencileri; Ovaakça Kampüsü'nde Türkçe'de 17.46, Matematikte 17.97, Fende 19.73, Ataevler Kampüsü'nde Sosyalde 18.88, İngilizce' de 18.83, Din Kültürü'nde ise 18.47'lik bir başarı ortalamasıyla kırılması güç bir rekora imza attılar.

Kültürlü Öğrencilerin sınav sürecini çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Zafer Bulut, alınan bu sonuçların öğrencilerin olduğu kadar öğretmenlerin de başarısı olduğunu söyledi.

Özel Bursa Kültür Okulları Öğrencileri'nin sınava hazırlanırken okul dışı herhangi bir destek almadıklarını vurgulayan Bulut, "Kültürlü öğrenciler, her zaman olduğu gibi iyi bir sistemle çalışarak, hak ettikleri başarıyı gösterdiler. Özel Bursa Kültür Okulları öğretim kadrosu olarak, uygulamalarımızın diğer okullara da yayılması ve Türkiye genelindeki mevcut başarının daha da artırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.