Bursa'nın Verimli Toprakları Suyla Buluşuyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa'da da dev tesisler inşa etmeyi sürdürüyor.



Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 2003'den bu yana Bursa'da 2 adet içmesuyu tesisini tamamlayan Bakanlık, 2 milyon 195 bin kişiye içmesuyu temin etti. 15 adet baraj ve 15 adet göleti tamamlayarak hizmete sunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu tesislerle 491,2 milyon metreküp suyu depolamaya başladı.



Çiftçilerin daha ürün elde ederek daha çok kazanç sağlamaları ile sulama tesislerine önem veren Bakanlık, Bursa'da zirai arazilerin suya kavuşturulması için 27 adet sulama tesisini tamamlayarak 346.160 dekar zirai alanı sulamaya açtı. Böylece çiftçilere yılda 301 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı. Ayrıca 2003 yılından bugüne kadar 17 adet derenin ıslah edildiği Bursa'da 11 adet yerleşim yeri ile 47 bin 153 dekar alan taşkın zararından korundu.



Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 2003 yılından bu yana baraj, gölet, sulama ve taşkın koruma tesisleri için şehre 1 milyar 900 milyon TL tutarında yatırım yaptıklarına değinerek şunları söyledi: "Bursa'ya son yıllarda muazzam yatırımlar yaptık ve inşa ettiğimiz tesisleri halkımızın hizmetine sunduk. 2019 yılı sonuna kadar 4 adet içmesuyu tesisini daha tamamlayarak toplamda ilave 473.000 kişiye içmesuyu temin edeceğiz. Bursa'da 12 adet baraj, 13 adet gölet, 28 adet sulama tesisi ile 3 derenin ıslahını da 2019 yılı sonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Aziz Bursalılar Orman ve Su İşleri Bakanlığını izlemeye devam etsinler." - BURSA