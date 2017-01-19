Bursa'nın sanatları 'Emir Sultan'da

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'yı daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, kentin muhtelif noktaları, şehrin köklü medeniyetine özgü kültürel desenlerle süsleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 'Emir Sultan Tüp Geçidi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "Bursa, özellikli bir kent… Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın tarihi birikimini ortaya çıkarmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Başkan Altepe, yaşayan canlı bir tarih kenti olan Bursa'nın tüm değerlerinin öne çıkarıldığını belirterek, "Bursa'nın her köşesine medeniyetimizin izlerini nakşediyoruz. Bursa'nın her yerinde, kentimizin sanat, kültür ve medeniyet şehri olduğuna dair izler yer alıyor. En güzel semboller ve işlemeler, tüm duvarlara nakşediliyor" diye konuştu.

Osmanlı motifleri

'UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Bursa'nın semtlerinin de bu noktada büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Altepe, "Emir Sultan'daki tüp geçit, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kentsel tasarım projesi kapsamında yapılmıştı. Buradaki meydanın altında bulunan tüp geçit, Emir Sultan'da önemli bir geçiş yolu… Tünelin duvarlarını Bursa'ya has, Osmanlı kültürünün motifleriyle işledik. Erguvan çiçeği, Osmanlı motifleri ve İznik çinileri olmak üzere kültürümüzün tüm izleri, özel imalatla yapılarak duvarlara nakşedildi" diye konuştu.

Başkan Altepe, tünelin özel aydınlatma sistemi ile aydınlatıldığını da sözlerine ekleyerek, "Bölgeye ayrı bir güzellik katacak olan çalışmamız birkaç gün içinde tamamlanacak ve vatandaşlarımız tünelden geçerken burada ayrı bir güzellik görecekler" şeklinde konuştu.