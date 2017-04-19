Bursa'nın Merkezinde Dönüşüm Hazırlıkları

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu, Soğanlı, Demirkapı, Kent Meydanı ve Çekirge Meydanı projelerinin dışında, Kükürtlü, Altıparmak ve Çarşamba ile ilgili kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyledi.



Büyükşehir, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer Belediyelerinin yürüttüğü Kentsel Dönüşüm çalışmalarının masaya yatırıldığı 'Kentsel Dönüşüm Forumu'nda Osmangazi Belediyesi'nin yürüttüğü Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu, "Mecburi değil, gönüllü dönüşüm olsun istiyoruz. Bunu yaparken de insani, vicdani, adil ve yerinde dönüşüm gibi 4 temel unsuru kendimize düstur edindik" dedi. Osmangazi Belediyesi olarak, ilçenin güneyinde Uludağ, kuzeyinde tarım arazileri, dolayısıyla toprak kurulu, kent merkezinde ise tarihi yapı varlığı sebebiyle Anıtlar Kurulu ile sürekli karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, "Burada Soğanlı, Demirkapı, Kent Meydanı ve Çekirge Meydanı gibi projelerimizin dışında Kükürtlü'den bahsetmek istiyorum. Bu bölgede binalar eskidi ama hala çöküntü bölgesi olarak görmüyoruz. Ancak Kükürtlü'nün eski değerini kazanması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda hem Kentsel Tasarım, hem de plan yapıyoruz. Kağıt üzerinde bir plan yapıp, yarın önümüze betonarme yığınlar çıksın istemiyoruz. Bu bölgede çalışacak müteahhitler yeni planlara uygun Kentsel Tasarım ölçeğinde çalışacaklar. Kükürtlü'nün eski haşmetli günlerine kavuşacağını buradan müjdelemek istiyorum" diye konuştu.



Herkesin merak ettiği Altıparmak ve Çarşamba bölgesindeki çalışmaların da yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan Yardımcısı Hasanoğlu, "Burası 80'li yıllarda Bursa'nın en mutena bölgesi idi. Ancak 90'lardan sonra bölge sıkışık bir hal aldı. Sosyal çöküntüyle beraber sıkıntılı bir yer haline geldi. Kükürtlü bölgesini çalışırken Çarşamba mahallesini de buna ekledik. Umuyorum ki Kükürtlü önümüzdeki aylarda çıkacak. Altıparmak ve Çarşamba da ardından gelecek ve yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bizler, Kentsel Dönüşüm çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu saydıklarımın dışında Demiryolu altında Bahar, Gülbahçe, Zafer ve Küçükbalıklı gibi mahallelerimizde plan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - BURSA