Bursa'nın Lezzetleri Yıldırım'da Yarıştı

Bursa'ya mahsus tatlar olan cevizli lokum, cantık ve tahinli pidenin en lezzetlileri Yıldırım'da yapılan yarışmayla belli oldu.



Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bursa'nın Lezzetleri Yemek Yarışması'nda en iyi cevizli lokum, en iyi cantık ve en iyi tahinli pide düzenlenen yarışmayla seçildi. Bursa'nın meşhur tatlarının yaşatılması maksadıyla düzenlenen yarışmaya toplam 378 kişi başvururken, ön eleme sonrası finalde 145 kişi cevizli lokum, cantık ve tahinli pide kategorilerinde en iyisi olmak için yarıştı. Dünyaca ünlü şef Ömür Akkor ve seçkin jüri üyelerinin iştirakiyle Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya Bursalı kadınlar ilgi gösterdi.



En iyi cevizli lokumda Melike Odabaşı, en iyi tahinli pidede Fahriye Özkan, en iyi cantıkda Melahat Akemiş 1'inci olarak biner liralık ödülün sahibi oldu. Bursa'nın zengin mutfağını tekrar hatırlatmak için tertiplenen yarışmaya katılan Bursalılar, Yıldırım Belediyesi'ne şehrin lezzetlerinin unutulmaması için gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti. - BURSA