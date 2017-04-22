Bursa'nın Laleli'sine Modern Çarşı

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bebe çocuk giyim ve konfeksiyonunun kalbinin attığı Vişne Caddesi'ne yapılacak "Vişne Han Kapalı Çarşısı"nın ilçe ekonomisine önemli katma değer sağlayacağını söyledi.



Yeni konutlar inşa etmenin kentsel dönüşümün sadece bir yönü olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırımı her yönüyle cazibe merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Sadece Bursa ve Türkiye değil, dünya genelindeki bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe önemli bir paya sahip olan Vişne Caddesi, ilçemizin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir yere sahip. Bu alanda Türkiye'nin yaptığı ihracatın yüzde 80'nini Vişne Caddesi karşılıyor. Esnafımızın ortaya koyduğu performans ve istihdama sağladıkları katkı bizi mutlu ediyor" diye konuştu.



Vişne Caddesi esnafının Yıldırım ve Türkiye ekonomisine sağladıkları katkıya kayıtsız kalmadıklarını da ifade eden Başkan Edebali, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tüm imkanlarımızla esnafımıza destek oluyor, bölgenin potansiyelini arttıracak projeler üretiyoruz. Bu kapsamda Bölgeye inşa edeceğimiz Vişne Han Kapalı Çarşısı'nın planları tamamlandı. 128 bin 292 metrekare kullanım alanına sahip olacak Vişne Han'ın bünyesinde ticari alanlar, kongre salonu, çok amaçlı salonlar, düğün salonu, yeme içme birimleri, kapalı otopark gibi, esnafımızın tüm beklentilerine cevap verecek komple bir ticaret merkezi olacak. Bu proje esnafımızın dünya pazarındaki rekabet gücünü yükseltecek. Vişne Caddesi esnafı dünyaya daha kolay açılacak ve bölge Laleli'ye alternatif olacak" ifadelerini kullandı. - BURSA