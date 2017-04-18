Bursa'nın Kentsel Dönüşümünü Ele Aldılar
Bursa'nın kentsel dönüşüm çalışmalarını masaya yatıran İMSİAD ve BTSO, çalışmalar yapılmasına rağmen bunların yeterli olmadığını belirtti.
Bursa'nın kentsel dönüşüm çalışmalarını masaya yatıran İMSİAD ve BTSO, çalışmalar yapılmasına rağmen bunların yeterli olmadığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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