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Bursa'nın Kentsel Dönüşümünü Ele Aldılar
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Bursa'nın Kentsel Dönüşümünü Ele Aldılar

Bursa'nın kentsel dönüşüm çalışmalarını masaya yatıran İMSİAD ve BTSO, çalışmalar yapılmasına rağmen bunların yeterli olmadığını belirtti.

Bursa'nın Kentsel Dönüşümünü Ele Aldılar

Bursa'nın kentsel dönüşüm çalışmalarını masaya yatıran İMSİAD ve BTSO, çalışmalar yapılmasına rağmen bunların yeterli olmadığını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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