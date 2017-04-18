Bursa'nın Kentsel Dönüşümü Ortak Akılla Ele Alındı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kentsel dönüşüm konusunda bütün paydaşları bir araya getiren ‘Kentsel Dönüşüm Forumu’na ev sahipliği yaptı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kentsel dönüşüm konusunda bütün paydaşları bir araya getiren 'Kentsel Dönüşüm Forumu'na ev sahipliği yaptı.
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kent ve ülke gündemini belirleyen önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BTSO İnşaat Konseyi'nin de destekleriyle düzenlenen 'Kentsel Dönüşüm Forumu', konuyla ilgili tüm kent dinamiklerini buluşturdu. 'Nasıl Bir Kentsel Dönüşüm" temasıyla düzenlenen programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, inşaat sektörünün Bursa ve Türkiye ekonomisine güç kattığını belirterek, 'Kentsel Dönüşüm Forumu'nun kentsel dönüşüm çalışmalarına ışık tutacağını vurguladı.
BTSO olarak inşaat sektörünün geleceğine yön vermek için 'İnşaat Sektörü' konseyi yapılanmasını oluşturduklarını hatırlatan Başkan İbrahim Burkay, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendiren bu konseylerin sektörün geleceğine yön veren çalışmalara imza attığını vurguladı. BTSO olarak TÜYAP ile birlikte hayata geçecek Rising City Gayrimenkul Fuarı ve 15. İnşaat Fuarı'nın 19 Nisan'da kapılarını açacağını hatırlatan İbrahim Burkay, fuarın sektörün iş hacmine güç katacağını vurguladı. Bursa'da sanayinin dönüşümüne büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Burkay, "Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaştıracak TEKNOSAB, ülkemizin ileri teknoloji üretime dönüşümü ile birlikte kentimizin modern şehircilik hamlesine de büyük katkı sağlayacaktır. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçireceğimiz bu projeyle birlikte şehrimizin büyümesine ve gelişmesine güç katıyoruz" dedi.
Başkan Burkay, Bursa'nın dünyada yaşanılabilir şehirler sıralamasında 18. sırada olduğunu hatırlatarak, "Bursa'nın yaşanılabilir şehirler arasındaki bu sıralaması asla tesadüf değil. Bu noktada kentimizin geleceği için kentsel dönüşüm büyük önem taşıyor. Ancak dönüşüm süreçleri çok kolay olmayan, ortak akıl ve fedakarlık gerektiren bir süreçtir" ifadelerini kullandı.
Bursa'da 4 bin 500 bina yıktık
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak şimdiye kadar 4 bin 500'e yakın binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altepe, "Bursa'da 1076 mahalle bulunuyor. Tüm mahallelerimizde çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve şimdiye kadar önemli mesafeler kat ettik. Bursa'nın her yerinde büyük bir dönüşüm ve gelişim yaşanıyor. Bursa'nın merkezinden cadde geçiriyoruz. Çelebi Mehmet Bulvarı için yıktığımız bina sayısı 500'ü geçti. 500 bina yıkarak ana arter açan Marmara'da başka bir belediye yok. Bu işi en iyi Bursa yapıyor. Nerede olursa olsun meydan yapmak için, spor alanları yapmak için, parklar yapmak için binalar yıkıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Bursa'yı daha yaşanılabilir kent haline getirmek istediklerini ifade eden Başkan Altepe, "Bizler Bursa'mızın ve hemşehrilerimizin iyiliğini istiyoruz. Büyüyelim, gelişelim ve güçlü olalım. Depremin ne zaman olacağı belli değil. Bu dönüşümlerin acil olması ve hızlandırılması gerekiyor. Kentsel Dönüşüm Forumu neticesinde ortaya çıkacak çıktılar, kentimizin geleceğine değer katacaktır" ifadelerini kullandı.
Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, şehirlerin geleceğinde sağlıklı binaların büyük önem taşıdığını belirterek, "2013 yılından bu yana kentimizde bin 717 riskli yapı tespiti yapıldı. Bunlardan bin 376 bağımsız biriminin yıkımı gerçekleşti. Bu dönüşümü de yaparken ev sahiplerimize ekonomik destekler gerçekleştirildi. Her alanda Bursa'da büyük bir dönüşüm var. Hedefimiz ortak akıl vizyonuyla şehrimizin geleceğini şekillendirmek" dedi.
İMSİAD Başkanı Adil Gökçadır, "İnanmalıyız ki, bu işi olması gerektiği gibi sağlıklı, planlı, süratli, kimse zarar görmeden, Bursa ve Bursalı kazanarak yapmak mümkün. Ama herkes elini taşın altına koymadan yapmak mümkün değil. Ülkemizde son 100 yılda depremler sonucunda 95 bin insanımızı kaybettik. Devletimiz birçok imkan tanımıştır. Faizsiz kredi, taşınma yardımı, kira yardımı, düşük KDV, harç muafiyeti ve buna benzerleri. Bütün bunlar yanında yatırımcının, hak sahibinin ve belediyelerin fedakarlığı ile en az maliyetle ev yenilemek en akıllı, en adaletli, en sağlıklı ve en güvenli yoldur."
BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ise İnşaat Konseyi olarak Bursa'nın her alanda dönüşümü için sektöre yönelik yol haritaları hazırladıklarını ve eylem planlarını hayata geçirdiklerini söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı'nın yaptığı 'Nasıl Bir Kentsel Dönüşüm?' başlıklı sabah oturumunda, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Sevilay Çetinkaya, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Can Şimşek, Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyhan Bayhan, Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, Deniz GYO Genel Müdür Yardımcısı Hakan Varol, Uzman Sosyolog ve Yerel Yönetimler Uzmanı Fatih Ören, Kentsel Dönüşüm Hukuku Uzmanı Avukat Murat Saraç kentsel dönüşüm konusunda fikirlerini aktardı.
Forumun ikinci bölümünde Bursa Gazeteciler Vakfı Başkanı Ahmet Emin Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi'nin Kuruçeşme Mahallesi Muhtarı Hatice Temel, BTSO 18. Komite Başkanı Mehmet Atmaca, İMSİAD Başkan Yardımcısı Mustafa Andıç kentsel dönüşüm noktasında düşüncelerini paylaştı. - BURSA
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