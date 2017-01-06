Bursa'nın Geleceği İçin Ortak Akıl Oluşturulacak…

Akademik Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte şehrin sorunlarına çözüm arayan Rumelili Yönetici İşadamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, Bursa'nın geleceği için ortak akıl yürüterek projeler üretmeye hazır olduklarını söyledi.

Şube Başkanı Mehmet Albayrak, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Mustafa Er, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayşe Asena Dişbudak'ın bulunduğu ziyarette, Bursa'nın sorunları ele alındı.

RUMELİSİAD Başkanı Erol Kılıkçıer, sivil toplum kuruluşu olarak yaşanabilir bir kente ulaşmak için çalışmak istediklerini belirterek, "Bursa'nın çözüm bekleyen birçok sorunu var. Konut alanına, yeşil alana ihtiyaç var. 'Sanayi taşınmalı' diyoruz ama nereye taşınmalı? Kent içinde artık ulaşamaz hale geldik. Nefes alamıyoruz. Çıkış yolunu bulmak ve yol gösterici projeler hazırlamamız gerekli. Akademik odalar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek bir üst akıl oluşturmak istiyoruz" dedi.

BAŞKAN ALBAYRAK: ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ SUNUYORUZ

İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak da, kent içindeki yanlış uygulamaya karşı uyarıda bulunduklarını ve çözüm önerilerini sunduklarını dile getirerek, hukuka aykırı olan projelere dava açtıklarını fakat kazanmalarına rağmen kararların uygulanmadığını ifade etti.

Kent ile ilgili sıkıntıların artık içinden çıkılamaz hale geldiğini kaydeden Albayrak, "Biz Şube olarak çözüm odaklı hareket etmekten yanayız. Bursa birinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle dönüşümün zaman kaybetmeden gerçekleştirilmesi gereken bir şehir. Çarpık yapılaşma ve yanlış planlamayla birlikte kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunlarımızda giderek büyüyor. Belediye ve ilgili kurum yetkililerinin bilimsel, teknik önerileri dikkate alarak kentin geleceğini belirlemesi gerekli. Akademik oda olarak kent yararına yapılacak çalışmalarda yer almak isteriz. RUMELİSİAD'ın, şehrin geleceği için gösterdiği çaba değerli, biz de şehrin sıkıntılarını gidermek için oluşturulacak ortak akılda yer almak ve proje üretmek için hazırız" diye konuştu.