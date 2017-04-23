Bursa'nın Afrika savanası yaza hazır

112 farklı türde binin üzerinde hayvanın yaşadığı hayvanat bahçesinin sakinleri yazlıklarına yerleşti

Hafta sonu 30 bin kişiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde çimler biçilirken, barınaklar temizlenip ilaçlandı



BURSA - Bursa'da her gün binlerce kişiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde yaz dönemi hazırlıkları sürüyor.

112 farklı türde toplam bin 150 hayvanın yer aldığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Soğanlı Hayvanat Bahçesi'nin sakinleri, kışın kaldıkları kapalı barınaklardan çıkarılarak, kendileri için özel hazırlanan açık alanlara getirildi. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte geçen hafta sonu 30 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde hazırlıklar da bütün hızıyla sürüyor. Uzayan çimlerin biçilmesinin ardından Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından laleler ekilirken, hayvanların serinlemesi için oluşturulan su alanları da temizlendi. Ayrıca Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde açık alanlar ve kapalı barınakların bulunduğu alanların temizliği için ilaçlama yapıldı.