Bursa'nın Adı Bisiklet Sporuyla da Anılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bisiklet sporunun yaygınlaştırılması için şehre güzel bir veledrom kazandırılacağını söyledi.



Başkanı Rece Altepe, Bisiklet Federasyonu yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Recep Altepe, Sağlıklı Kentler Birliği'nin başkanlığını da yürüten Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin spora büyük önem verdiğinin altını çizerek, "Bisiklet, en önemli spor dallarımızdan. 7'den 70'e herkese spor yaptırmayı istiyoruz. Spor, her yaşta mümkün. Hedefimiz, çocuklara spor yaptırmaktır. Bursa'da 5 bine yakın öğrenciye de bisiklet dağıttık. Bir projede 240 bin gence spor yaptırdık" dedi.



Başkan Recep Altepe, Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün de 20 branşta çalıştığını ve yaklaşık 50 bin lisanslı sporcunun bulunduğunu ifade ederek, "Bisiklet sporunun yaygınlaşmasını istiyoruz. İnsanlar evlerinden işlerine bisikletle gidebilmeliler. Büyükşehir Belediyesi olarak merkeze yakın yerlere spor alanları oluşturuyoruz. Bursa'ya bir de veledrom kazandırmayı planlıyoruz. Gece gündüz ulaşılabilecek bir tesis olmalı. En uygun alanı belirleyip Bursa'ya güzel bir veledrom kazandıralım. Bursa'nın adının bisiklet sporuyla da hatırlanmasını istiyoruz" diye konuştu.



Bursa'da spora ve sporculara yaptıkları yatırımlardan dolayı Başkan Altepe'ye teşekkür eden Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Bisiklet sporunu eski canlılığına kavuşturmak istiyoruz" dedi. - BURSA