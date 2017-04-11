Bursa Motorsiklet Sürücüsünün Ölümden Döndüğü Kaza

Motorsiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza



BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullandığı motorsiklet ile minübüse çarpan 31 yaşındaki Ramazan Arslan yaralandı. Motorsikleti minibüsün altına giren Arslan kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi eski Ankara Caddesi üzerinde ki kaza, Avarlar Kavşağı istikametine seyir halinde olan 37 yaşındaki Ferit Güngör yönetimindeki 16 Y 8358 plakalı minibüse, iddiaya göre aniden sola manevra yapan ve kask takmayan Ramazan Arslan'ın sürdüğü 10 CAV 59 plakalı motosikletin çarpması sonucu meydana geldi. Kazada, motorsikleti minibüsün altına giren Arslan yaralandı. Olay yerine gelen polislerin hareket etmemesi için uyardığı Arslan, çağrılan ambulans ile kaldırıldığı İnegöl İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vucudunda kırıklar bulunan RAmazan Arslan'ın tedavisene başlandı.



Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.