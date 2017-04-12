Bursa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa, İzmir ve Çanakkale'de 7 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan imam hatip müezzini ve Kur'an kursu öğreticisi 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.