Bursa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli camilerde imam hatip müezzini ve Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapan 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bursa merkezli İzmir ve Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda C.D, İ.İ, L.S, M.Ç, S.D. ve B.Ö. gözaltına alındı.



Zanlılardan B.T'nin yakalaması için çalışmalar sürüyor.