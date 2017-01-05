Bursa Merkezli Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan Asker Sayısı 45'e Çıktı

BURSA merkezli 27 ilde FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında üsteğmen, teğmen ve astsubayların bulunduğu 45 asker gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Uludağ Kariyer Derneği ile ilgili incilemesini genişleterek sürdürüyor. Soruşturma kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aralarında üsteğmen, teğmen ve astsubayların bulunduğu 46 muvazzaf asker için yakalama kararı çıkartıldı. Dün sabah saatlerinde Bursa merkezli 27 ilde başlatılan operasyonda gözaltına alınan askerlerin sayısı 45'e yükseldi. Yakalama kararı çıkartılan bir askerin ise aranmasına devam ediliyor. - Bursa