Bursa Merkezli 7 Ildeki Fetö/pdy Operasyonu

Bursa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye gönderildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen İzgün Gıda ve Yemek Üretim AŞ'nin 13 yöneticisi ve çalışanının yakalanması için harekete geçmiş, Bursa merkezli Kütahya, Osmaniye, Bilecik, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda T.S, M.S, A.E, V.D, S.A, O.M, D.T, T.Ö. O.Ö ve İ.Ç. yakalanmıştı.



Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatına uyarak Bank Asya'yı kurtarmak için bankaya para yatırdıkları tespit edilmişti.



Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK), terör örgütü FETÖ/PDY adına "nitelikli dolandırıcılık ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ettiği belirlenen İzgün Gıda ve Yemek Üretim AŞ'ye kayyum atanmış, şirket daha sonra TMSF'ye devredilmişti.