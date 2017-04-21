Bursa Merkez Üssü Manisa Olan Deprem Bursa'da da Hissedildi-2

Bursa merkez üssü Manisa olan deprem Bursa'da da hissedildi-2(Tür: Yurt)

Bursa merkez üssü Manisa olan deprem Bursa'da da hissedildi-2

(Tür: Yurt)

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