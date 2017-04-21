Bursa Merkez Üssü Manisa Olan Deprem Bursa'da da Hissedildi

Bursa merkez üssü Manisa olan deprem Bursa'da da hissedildi.

Bursa Merkez Üssü Manisa Olan Deprem Bursa'da da Hissedildi

Bursa merkez üssü Manisa olan deprem Bursa'da da hissedildi

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