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Bursa Merkez Üssü Manisa Olan Deprem Bursa'da da Hissedildi
Bursa Merkez Üssü Manisa Olan Deprem Bursa'da da Hissedildi
Bursa merkez üssü Manisa olan deprem Bursa'da da hissedildi.
21 Nisan 2017 Cuma 16:36
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