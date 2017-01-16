Bursa Kuyumcunun Yanında Taşıdığı Altınları Çaldı Mahalleli Gençler Tarafından Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine ait kuyumcudaki 1.5 kilo altını akşam güvenlik nedeniyle kasaya koymayıp çantası ile yanında getiren Suriye Uyruklu Bashir Refaei'nin önünü kesen iki kişi elindeki çantayı alarak kaçtı. Suriye uyruklu hırsızlardan biri mahalledeki gençler tarafından altınlarla yakalanıp polise teslim edildi. Polis, kaçan diğer hırsızı arıyor.



İnegöl'e bağlı Sinanbey Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 56 yaşındaki Bashir Refaei dün akşam saatlerinde işyerini kapattıktan sonra burada bulunan 1.5 kilo altını güvenlik nedeniyle kasaya bırakmayıp çantasına koyup yanına alarak evine gitmek üzere işyerinden ayrıldı. İddiaya göre Refaei'yi takip eden iki kişi Doruk Sokak'ta önünü kestikleri Bashir Refaei'nin elindeki altın dolu çantayı alıp kaçtı. Olayı gören mahalledeki gençlerin peşinden koştuğu hırsızlardan Shafik Meshmeshtin içersinde 40 bin dolar değerinde altın bulunan çanta ile yakalanırken arkadaşı ise kaçmayı başardı. Gençler tarafından bir otomobile kilitlenen ve daha sonra polise teslim edilen Shafik Meshmeshtin'in sorgulanmasına başlanırken kaçan arkadaşı ise aranıyor.Olayın şokundan uzun süre kurtulamayan Bashir Refaei ise hırsızı yakalayan gençlere teşekkür etti.