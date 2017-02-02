Bursa - Kumaş Deposunda Yangın

Kumaş deposunda yangın



BURSA'da bir kumaş deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası depoda büyük çaplı hasar oluştu.



Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi Sevgi Caddesi üzerinde bulunan Halil Özbudak'a ait kumaş deposunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, 112 Acil Servis, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Büyüyen alevlere itfaiye ekipleri köpük ve su sıkarak müdahale etti. Ekipler yangının yan tarafta bulunan perde fabrikasına sıçramasını önlerken, üç saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen üç kişiye ise olay yerinde bulunan sağlık görevlileri müdahale etti.



Yangının neden çıktığı ile ilgili itfaiye ve Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.