- Bursa köy düğünü ile coştu

Balta ile tıraş edilen damat, hamur yoğurdu yumurta pişirerek geline ikram etti



BURSA - Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin en renkli etkinliklerin biri olan geleneksel köy düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Balta ile tıraş edilen damat, hamur yoğurdu yumurta pişirerek geline ikram etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen Köy Düğünü etkinliğine Selçukgazi ve Karabalçık Mahalleleri ev sahipliği yaptı. Selçukgazi Mahallesi meydanını dolduran vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde geleneksel oyunlarını oynayarak gelinin evden çıkmasını bekledi. Gelini evinden çıkartarak ata bindiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düğünün yapılacağı Karabalçık Mahallesi'ne götürdü.

Düğün konvoyunun Karabalçık Mahallesi'ne gelmesiyle birlikte coşku üst seviyeye çıktı. Düğün konvoyunu köy girişinde halk oyunları oynayarak karşılayan mahalle gençlerine eşlik eden Başkan Dündar, gençlerle birlikte çiftetelli oynamayı ihmal etmedi. Başkan Dündar'a Karabalçık Mahallesi'nin yöresel ürünlerini ikram eden mahalle sakinleri, isteklerini iletti.

Nikah öncesi damat köy meydanında sandalyeye oturtularak damat tıraşı yapıldı. Damat tıraşının esprili bir şekilde balta kullanılarak yapıldığı damattan geleneklere göre yumurta pişirmesi ve hamur yoğurması istendi. Köy geleneklerini yerine getiren damat, daha sonra pişirdiği yumurtadan geline ikram etti. Oldukça renkli görüntülere sahne olan köy geleneklerinin yaşatılmasının ardından damat, arkadaşları ve tüm konukların katılımıyla meydanda oynatıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köy meydanında yaptığı konuşmada, "Burası tarihi geleneklerin yaşatıldığı bir mahallemiz. Burada lezzetiyle nam salan üzümler üretiliyor. Osmangazi Belediyesi olarak burada üzüm festivali düzenliyoruz. Her köyümüzün kendilerine has adetleri gelenekleri var. Düğünlerdeki damada yapılan şakalar eskiden daha ağırmış. İyi olmayan gelenekler yok olsun ancak iyi olan gelenekleri de yaşayalım. Hızlı şehirleşme bizim birçok geleneğimizi alıp götürdü. Eskiden kalma çok güzelliklerimiz var. Günümüze getirmemiz lazım. Bu güzellikleri paylaştıkça toplum olarak güçlü oluyoruz. Geleneklerimizle geleceğe yürüyoruz. Bizim bu etkinliklerimiz de buna yönelik" dedi.

Başkan Dündar, "691 yıl önce Bursa fethedilmiş. 23 yıl kuşatma altında kalan şehir bir damla kan akmadan teslim olmuş. Osmanlı payitahtı Bursa'ya taşımış. 3 kıtaya varacak devlet anlayışının temelleri burada atıldı. Bu anlayışta, tüm insanları eşit görmek, onları dini, dili ve mezhebinden dolayı ayrı görmemek var. O insanların canını malını güvence altına almak var. Bu millet yine tarihte olduğu gibi ayağa kalkıyor. Yine Bursa'dan ayağa kalkıyor. Tarihte olduğu gibi gücüyle inşallah gönlü buraya dönük olan milletlere, toplumlara, masumlara yardım edecek. Cumhurbaşkanımız diyor ki dünya 5'ten büyük. 5 tane devlet istediğini yapıyor. Zulüm gören kendi insanlarımız, Müslümanlar. Artık uyanık olmamız lazım. Bu millet büyüyecekse kendi gelenekleri üzerinde büyüyecek. Tarihimizin sağlam temelleri üzerinde büyüyecek" diye konuştu.

Köy meydanında düzenlenen törende, gelin ve damadın nikahlarını Başkan Mustafa Dündar kıyarken, gelinin şahitliğini Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü, damadın şahitliğini ise AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz yaptı. Nikahı kıyarak çifte mutluluklar dileyen Başkan Dündar, damada 'Eşim Aşkım Olsun' isimli kitabı hediye ederken, nikah cüzdanını ise geline teslim etti.