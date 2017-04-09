Bursa Köy Düğünü Coşkusu

Bursa'da, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin en renkli etkinliklerinden biri olan geleneksel Köy Düğünü, Selçukgazi ve Karabalçık Mahallesi'nde yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Geleneksel değerlerin günümüze taşındığı etkinlikte birbirinden renkli görüntüler yaşandı.



Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen Köy Düğünü etkinliğine Selçukgazi ve Karabalçık Mahalleleri ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında ilk olarak gelinin köyü olan Selçukgazi Mahallesi'nde gelin alma töreni yapıldı. Selçuk Gazi meydanını dolduran vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde geleneksel oyunlarını oynayarak gelinin evden çıkmasını bekledi. Düğüne ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köylüler tarafından alkışlarla karşılanarak gelinin evine gitti. Yapılan duanın ardından gelini evinden çıkartarak ata bindiren Başkan Dündar, düğünün yapılacağı Karabalçık Mahallesi'ne götürdü.



DAMADA BALTALI TIRAŞ



Düğün konvoyunun Karabalçık Mahallesi'ne gelmesiyle birlikte coşku üst seviyeye çıktı. Konvoyu köy girişinde halk oyunları oynayarak karşılayan mahalle gençlerine eşlik eden Başkan Dündar, gençlerle birlikte çiftetelli oynamayı ihmal etmedi. Başkan Dündar'a Karabalçık Mahallesi'nin yöresel ürünlerini ikram eden mahalle sakinleri, isteklerini iletti. Mahalle sakinlerinin isteklerini geri çevirmeyen Başkan Dündar, taleplerin yerine getirileceğini söyledi. Nikah öncesi damat köy meydanında sandalyeye oturtularak damat tıraşı yapıldı. Damat tıraşının esprili bir şekilde balta kullanılarak yapılmasının ardından, damattan geleneklere göre yumurta pişirmesi ve hamur yoğurması istendi. Köy geleneklerini yerine getiren damat, daha sonra pişirdiği yumurtadan geline ikram etti. Oldukça renkli görüntülere sahne olan köy geleneklerin ardından damat, arkadaşları ve tüm konukların katılımıyla meydanda oynatıldı.



'GELENEKLERİMİZLE GELECEĞE YÜRÜYORUZö



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köy meydanında yaptığı konuşmada, 'Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlediğimiz köy düğünü etkinliği vasıtasıyla köylerimizin birçok ihtiyaçlarını giderdik. Karabalçık Mahallemize de çeşitli hizmetler götürdük. Geçen dönem tarihi hamamı ayağa kaldırdık. Spor tesisi ve park inşa ettik. Köye girer girmez buradaki heyecanı, coşkuyu ve güzelliği görüyoruz. Burası tarihi geleneklerin yaşatıldığı bir mahallemiz. Burada lezzetiyle nam salan üzümler üretiliyor. Osmangazi Belediyesi olarak burada üzüm festivali düzenliyoruz. Her köyümüzün kendilerine has adetleri gelenekleri var. Düğünlerde, damada yapılan şakalar eskiden daha ağırmış. İyi olmayan gelenekler yok olsun ancak, iyi olan gelenekleri de yaşayalım, yaşatalım. Hızlı şehirleşme bizim birçok geleneğimizi alıp götürdü. Eskiden kalma çok güzelliklerimiz var. Günümüze getirmemiz lazım. Bu güzellikleri paylaştıkça toplum olarak güçlü oluyoruz. Geleneklerimizle geleceğe yürüyoruz. Bizim bu etkinliklerimiz de buna yönelikö dedi.



Köy meydanında düzenlenen törende, gelin ve damadın nikahlarını Başkan Mustafa Dündar kıyarken, gelinin şahitliğini Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü, damadın şahitliğini ise AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Mustafa Dündar yaptı. Nikahı kıyarak çifte mutluluklar dileyen Başkan Dündar, damada 'Eşim Aşkım Olsun' isimli kitabı hediye ederken, nikah cüzdanını ise geline teslim etti.