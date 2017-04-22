Bursa - Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Taksilere Çarptı 3 Yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki taksilere çarptı 3 yaralı



BURSA'da aşırı süratli olduğu iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bekleyen taksilere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Altıparmak'tan Heykel istikametine giden 20 yaşındaki Tolga Akçamuş idaresindeki 16 FN 460 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 35 yaşındaki Sabri Yıldızhan'a ait 16 T 9346 plakalı ait taksiye çarptı, daha sonra iki taksiye çarparak durabildi. Kazada, Tolga Akçamuş, 20 yaşındaki Alperen Ziya Korkmaz ve Sabri Yıldızhan yaralandı. Yol kenarında bekleyen diğer taksi sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Yıldızhan'ı Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, Akçamuş ve Korkmaz da Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Görgü tanıklarının Tolca Akçamuş'un kullandığı otomobilin süratli bir şekilde geldiğini, direksiyon hakimiyetini kaybederek birden taksilere çarptığını belirtti.



Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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