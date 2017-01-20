Bursa Kırgızistan'da Düşen Kargo Uçağında Yaşamını Yitiren Kaptan Pilot Ibrahim Gürcan Dirancı Son...

Bursa Kırgızistan'da düşen kargo uçağında yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı son yolculuğuna uğurlandı-2(Tür: Yurt)

Bursa Kırgızistan'da düşen kargo uçağında yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı son yolculuğuna uğurlandı-2

(Tür: Yurt)

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