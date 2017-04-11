Bursa Kılıçdaroğlu: Yüreğiniz Varsa Üçünüz Değil 33'ünüz Gelin

Kılıçdaroğlu: Yüreğiniz varsa üçünüz değil 33'ünüz gelin (3)



'SAYIN CUMHURBAŞKANI BUNU KANITLARSA KENDİSİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDECEĞİM, KANITLAMAZSA MÜFTERİ İLAN EDECEĞİZ"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atalay Düğün salonundaki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Sayın Cumhurbaşkanı, eğer bunu kanıtlarsa kendisine çok teşekkür edeceğim ama kanıtlamazsa müfteri ilan edeceğiz. Bir cumhurbaşkanı bir iddiada bulunuyorsa verdiği sözün ya da taahhüdün arkasında durmak zorundadır. Ben Yenikapı'ya da o arzu ettiği için değil, darbeye karşı olduğum için gittim. Milli irade için ben oraya gittim ve bir daha Türkiye darbelerle karşılaşmasın diye 12 madde halinde düşüncelerimi ifade ettim. Bugün aynı düşüncelerimin yine arkasındayım. Ben devleti paralel terör örgütüne teslim etmedim. O atamaların hiçbirini ben yapmadım. O atamaları kim yaptı? Kim devleti teslim etti, kim emniyeti, orduyu teslim etti? Onun için bana biri çıkıp bunu anlatsın."