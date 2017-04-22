"Bursa kentsel dönüşüm ve yatırımda yükselen trend"

Realty World Elfi Gayrimenkul brokerı Özkan Aydemir, Bursa'da 2016 yılında rekor kırılarak 50 binin üzerinde konut satışı yapıldığına dikkat çekerek, şehrin yeni otobanla yatırımcı tercihlerinde ilk sırada yer aldığını kaydetti



BURSA - Realty World Elfi Gayrimenkul brokerı Özkan Aydemir, gayrimenkul ve inşaat fuarının bu sene yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Bursa'da düzenlenen Rising City Gayrimenkul Fuarı ve 15. İnşaat Fuarı yerli ve yabancı yatırımcıları ağırlamaya devam ediyor. Bursa'nın son yıllarda gayrimenkul sektöründe yükselen bir trend olduğunu belirten Realty World Elfi Gayrimenkul brokerı Özkan Aydemir, "Bu fuarlar Bursa'nın tanıtımı için çok önemli yer tutuyor. Geçen seneki fuarlarda katılım biraz azdı ama bu sene katılım oldukça fazla. Tabi ki inşaat firmaları da her geçen gün artıyor. Konut satışlarında Bursa'da son yıllarda artış olduğu gözleniyor. 2016 yılında rekor kırarak 50 binin üzerinde konut satışı yapıldı. Tabi ki bu satışlarda Arap ülkelerinden gelen yatırımcılarda etkili oluyor. Yabancıların çoğu yoğun şehir ortamında bulunmak istemediği için doğası ve yeşiliyle Bursa'yı tercih ediyor" dedi.

Türkiye'nin de çeşitli illerinden yatırım maksatlı konut, ofis ve arsa alımları olduğunu belirten Aydemir, "Bursa şu anda İstanbul-İzmir otobanıyla birlikte yatırımcının ilk tercihleri arasında oluyor. Şehir merkezinin dolmasıyla artık insanlar, Kayapa ve Hasanağa bölgesi çok fazla rağbet görmeye başladı. Şehir merkezinde ise kentsel dönüşümler ağırlıkla rağbet görmeye başladı. Tabii ki bunlar inşaat firmaları için kaçınılmaz fırsat oluyor. Şu anda Bursa'nın bütün ilçeleri kentsel dönüşüm ve yatırım maksatlı tercihi her geçen gün artıyor" diye konuştu.

(AÇ-MŞ)