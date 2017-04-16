Bursa Kazada Yıkılan Direk Suriyeli Ailenin Üzerine Devrildi

Kazada yıkılan direk Suriyeli ailenin üzerine devrildi



Hüseyin TÜCCAR-Berktuğ ÖNCÜ-BURSA), (DHA)- BURSA'da aşırı hız yapan 24 yaşındaki Muzaffer Tekin'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak elektrik diriğine vurdu. Kazada yıkılan elektrik direği yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli ailenin üzerine düştü. Kazada bebek arabasında bulunan 2 yaşındaki Muhammed Mohisa ağır, 3 kişi de hafif biçimde yaralandı.



Kaza, Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Beşyol Kavşağı'nda bugün meydana geldi. 16 RS 355 plakalı aracıyla Terminal istikametinden şehir merkezi yönüne gelirken aşırı hız yapan Muzaffer Tekin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken elektrik direği ise devrildi. Bu sırada elektrik direği akraba ziyaretinden dönüp evlerine gitmek için yoldan karşıya geçmekte olan 16 yaşındaki Hene, 5 yaşındaki Sine, 8 yaşınhdaki Fatime ve 2 yaşındaki Muhammed Mohisa'nın üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve vatandaşlar tarafından parçalanan bebek arabasının içinden çıkarılan ağır yaralı olan Muhammed Mohisa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüler. Hafif yaralanan Hene, Sine ve Fatime'de sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya neden olan Muzaffer Tekin polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Kaza yerinden görüntü



Polis ekiplerinin çalışması



Aracın görüntüsü



Bebek arabasının görüntüsü



Görgü tanığı ile röportaj



Detaylar ediyor.



(Tür: Yurt)