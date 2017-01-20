Bursa - Kaza Yaptı, Anlaşamayınca Aracını Ateşe Verdi

Kaza yaptı, anlaşamayınca aracını ateşe verdi



BURSA'da trafik kazası yapan ve karşı tarafla anlaşamayan sürücü sinirlenerek aracını ateşe verdi.



Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Bursa-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara gidiş istikametine doğru ilerleyen 16 ADK 41 plakalı araç sürücüsü Ali K. Davutdede Metro İstasyonu'na geldiğinde önünde seyir halinde olan Murat Ö.'nün kullandığı 16 CSG 47 plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın ardından sürücülerin birbirleriyle anlaşamaması üzerine, tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüleri sakinleştirmeye çalışırken, alkollü olduğu iddia edile Ali K. aracının koltuk kılıfını çıkartarak çakmakla tutuşturdu ve arabasının içine attı. Koltuk içindeki süngerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.



Ali K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.