Uludağ'da kayak yaparken düşerek ayağından yaralanan Alper K. hastaneye kaldırıldı.
Beceren Otel'e ait pistte kayak yapan Alper K. bir anda dengesini kaybederek düştü. Ayağı dönen Alper K.?nın yardımına Uludağ Jandarma Arama Kurtarma ekipleri yetişti. Jandarmanın kar motoruyla pistlerden aldığı yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bursa Kayak Yaparken Ayağı Döndü
Uludağ'da kayak yaparken düşerek ayağından yaralanan Alper K. hastaneye kaldırıldı.
Uludağ'da kayak yaparken düşerek ayağından yaralanan Alper K. hastaneye kaldırıldı.
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