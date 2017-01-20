AVM'deki Patlamaya Benzer Sesi Duyanlar Panik Halinde Kaçıştı

Bursa'da kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin yiyecek katındaki restoranda, karbon tüpündeki kaynaklanan patlamaya benzer ses panik yaşanmasına neden oldu. Alışveriş merkezindeki vatandaşların ses üzerine yiyecek katından panik halinde kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı.

SESİ DUYANLAR KAÇMAYA BAŞLADI

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'ndeki bir AVM'nin yiyecek katındaki bir fastfood restoranında gazlı içeceklerde kullanılan karbon tüpündeki kaçak nedeniyle patlamaya benzer ses çevreye yayıldı. Çıkan ses üzerine yemek katındaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sesi duyan Vatandaşlar panik halinde koşturarak bir anda alışveriş merkezinin yemek katını boşalttı.

ÇEVREYE ALDIRIŞ ETMEDEN TELEFONUYLA OYNADI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yemek katı kısa sürede boşalırken, masada oturan bir kişinin olaya aldırış etmeden cep telefonuyla oynamayı sürdürdüğü görüldü.

GERÇEK ANLAŞILINCA GERİ DÖNDÜLER

Gelen sesin karbon tüpünden kaynaklandığının anlaşılması üzerine vatandaşlar yemek katına döndü.