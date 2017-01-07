Bursa - Kar Yağışı Bursa'da Etkili Oldu

Kar yağışı Bursa'da etkili oldu



BURSA'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşurken, trafikte ise sürücüler zor anlar yaşadı.



Bursa'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili olurken, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yollarda güçlükle ilerledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu şehir merkezinin ana arterlerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışının bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Öte yandan, beyaz örtüyle kaplanan kentte kartpostallık görüntüler oluşurken; bazı vatandaşlar, çocuklarıyla kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.