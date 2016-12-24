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Bursa Kanalizasyon Kazısında Göçük: 1 Ölü - Yeniden

Bursa Kanalizasyon Kazısında Göçük: 1 Ölü - Yeniden

Kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü (2)- yenidenFaruk KAHRAMAN/ BURSA, (DHA)- BURSA'da 7 katlı lojman inşaatında kanalizasyon çalışması yapılırken göçük meydana geldi.

Bursa Kanalizasyon Kazısında Göçük: 1 Ölü - Yeniden

Kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü (2)- yeniden

Faruk KAHRAMAN/ BURSA, (DHA)- BURSA'da 7 katlı lojman inşaatında kanalizasyon çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 44 yaşındaki Mustafa Bay yaşamını yitirdi.

Olay, Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın 7 katlı lojman projesinin kanalizasyon çalışması sırasında meydana geldi. Burada çalışan işçi 44 yaşındaki Mustafa Bay, toprak altında kaldı. Bay'ın kurtarılması için AFAD, Bursa İtfaiyesi ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından Mustafa Bay'ın cesedi göçük altından çıkarıldı. Bay'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(Tür: Yurt)

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