Bursa-İzmir Karayolunda Tatil Dönüşü Trafik Yoğunluğu

Hafta sonunun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşmesini fırsat bilerek Edremit Körfezi ve İzmir'e giden tatilciler, Bursa-İzmir karayolunun Bursa istikametinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bursa-İzmir Karayolunda Tatil Dönüşü Trafik Yoğunluğu

Hafta sonunun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşmesini fırsat bilerek Edremit Körfezi ve İzmir'e giden tatilciler, Bursa-İzmir karayolunun Bursa istikametinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bursa-İzmir karayolunda tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Trafik yoğunluğuna, Mustafakemalpaşa girişinde yapım çalışması nedeniyle yolun tek şeride düşürülmesi de eklenince araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

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