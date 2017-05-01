Bursa-İzmir Karayolunda Tatil Dönüşü Trafik Yoğunluğu

Hafta sonunun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşmesini fırsat bilerek Edremit Körfezi ve İzmir'e giden tatilciler, Bursa-İzmir karayolunun Bursa istikametinde trafik yoğunluğuna neden oldu.



Bursa-İzmir karayolunda tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.



Trafik yoğunluğuna, Mustafakemalpaşa girişinde yapım çalışması nedeniyle yolun tek şeride düşürülmesi de eklenince araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.