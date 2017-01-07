Bursa-Izmir Karayolunda Mahsur Kalan Araçlar Geri Döndürülüyor

Yoğun kar yağışı ve araçların kayması nedeniyle trafiğe kapanan, saatlerdir süren çalışmalara rağmen açılamayan Bursa-İzmir karayolunda, araçlar Bursa'ya geri döndürülüyor.



İzmir yönüne giden ve yolun kapalı olması nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturan araçların bekleyişi sürüyor.



Mahsur kalan araçlardaki sürücüler ile vatandaşlara Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay ve Karacabey Kaymakamlığı tarafından gönderilen yiyecek paketinin dağıtımı AKUT, AFAD, NAK, Türk Kızılayı ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılıyor.



Karayolunda kayan araçların yoldan çekilmesi için çalışmalar aralıksız sürerken, İzmir yönüne gidecek araçlar 32. kilometredeki Karacaoba mevkisinden Bursa'ya döndürülüyor.



İstanbul'dan İzmir'e eşya taşıyan tırın sürücüsü Hamdi Yıldız, sabah saat 10.00'dan beri bulunduğu bölgede kontağı kapatarak beklediğini söyledi.



Biran önce yolun açılmasını dilediğini vurgulayan Yıldız, "İnşallah yol kısa sürede açılır ve gitmek istediğimiz yere gideriz." dedi.