Bursa-İzmir Karayolunda 3 Günlük Tatil Yoğunluğu

Hafta sonunun 1 Mayıs İşçi Bayramı tatiliyle birleşmesini fırsat bilerek, Edremit Körfezi ve İzmir'e gitmek için akşam saatlerinde yola çıkan tatilciler, Bursa-İzmir karayolunda yoğunluk oluşturdu.



Alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir karayolunda yoğunluk nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.



Mustafakemalpaşa girişinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.



Zaman zaman durma noktasına gelen trafik dolayısıyla, Karacabey ile Mustafakemalpaşa ilçesi arasındaki 23 kilometrelik yol, 1 saatten fazla sürüyor.