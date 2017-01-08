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Bursa Izmir Karayolu 15 Saat Sonra Trafiğe Açıldı

Bursa Izmir Karayolu 15 Saat Sonra Trafiğe Açıldı

Bursa İzmir karayolu 15 saat sonra trafiğe açıldı(Tür: Yurt)

Bursa Izmir Karayolu 15 Saat Sonra Trafiğe Açıldı

Bursa İzmir karayolu 15 saat sonra trafiğe açıldı

(Tür: Yurt)


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