Bursa İş Dünyasından Referandum Yorumu
Bursa iş dünyası temsilcileri referandum sonuçlarını değerlendirdi.
Bursa iş dünyası temsilcileri referandum sonuçlarını değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com
-
Altın güne düşüşle başladı
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Türk kozmetik devi Fransızlara satılıyor
-
Türkiye'nin ihracatına konteyner kumpası!
-
Büyükanne projesinde yeni fırsat!
-
Hükümet yasakların kaldırılması için Rusya'ya çıkarma yapıyor
-
"MHP'liler 'hayır' verdi" yorumlarına esti gürledi: Bre kemiksiz!