Bursa İş Dünyası Tokyo'da

Bursalı firmalar Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Tekno Frontier 2017 Fuarı'nı ziyaret etti.



BTSO üyeleri Japonya'nın dünya devi firmalarıyla işbirliği masasında buluştu. Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB'in destekleriyle Tokyo'da düzenlenen Tekno Frontier Fuarı'na katılan Bursalı firmalar makine ve elektronik sektöründe dünyada söz sahibi olan firmaların stantlarını inceleyerek görüşmeler yaptı.



BTSO olarak üyelerinin ihracat odaklı büyümesi hedefi ile önemli çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürses, "Geçtiğimiz yıl Bursa'dan Japonya'ya yaptığımız ihracat 22 milyon dolar seviyesindeyken ithalatımız ise 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kentimizden Japonya'ya ihracat yapan 87 firmamız bulunuyor. Çoğunlukla ileri teknoloji ürünlerini ithal ettiğimiz Japonya ile ihracatımızı yeterli bulmuyoruz. Bu iş gezimizdeki en büyük amacımız Türkiye'nin üretim üssü konumundaki kentimiz ile Tokyo arasında yeni ticaret köprüleri kurarak kentimizin ihracatına katkı sağlamak" diye konuştu.



İş Gezisi kapsamında BTSO öncülüğünde Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO), MÜSİAD Japonya Şubesi ve Japonya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen ikili iş görüşmelerinde Bursalı firmalar, Japonya'nın teknoloji devleriyle aynı masada buluştu. Aralarında Toyota, Mitsubishi, Konica Minolta, Toshiba ve Hitachi gibi 40'ı aşkın uluslararası firmanın yer aldığı ikili iş görüşmelerinde yeni işbirliklerinin de temelleri atıldı. - BURSA