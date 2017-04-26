Bursa Iş Bulma Vaadiyle 35 Kişiyi 4 Milyon Lira Dolandırdı

Iş bulma vaadiyle 35 kişiyi 4 milyon lira dolandırdı



BURSA'da kendisini 'iş adamı' olarak tanıtıp 35 kişiyi iş bulma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 47 yaşındaki Ersel Aydın, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Aydın'ın toplam 4 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edildi.



Bursa'da kendisini 'iş adamı' olarak tanıtan Ersel Aydın, 2011 yılında tanıştığı 35 yaşındaki M.S.'yi yanına şoför olarak işe aldı. Kendisinin birçok ilde yol projelerini yaptığını, hatta Denizli'de bir barajın yapımını gerçekleştirdiğini ve bir bakanla da ortaklığının olduğunu öne süren Aydın, gösterdiği lüks yaşamla M.S.'nin güvenini kazandı.



M.S.'ye kendisinin gizli bir görevde olduğunu belirterek, belirli aralıklarla toplam 250 bin lira alarak karşılığında 500 bin dolar vereceğini vaad etti. Ayrıca geçen yıl M.S.'nin amcasının oğlu 34 yaşındaki F.S. ile de tanışan Ersel Aydın, F.S.'yi de iş bulma vaadiyle belirli aralıklarla toplamda 86 bin lira dolandırdı. Ersel Aydın'dan şüphelenen F.S., Aydın'ı arayarak iş bulup bulmadığını ve parasının ne olduğunu sorarak görüşme talebinde bulundu. Aydın, kendisiyle Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'ndeki Kent Meydanı'nda görüşebileceğini, yanında para da getirmesini, istedi. F.S. durumu polis ekiplerine de bildirerek Kent Meydanı'na gitti. Ersel Aydın'ın F.S. ile dün görüştüğü sırada gelen Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Aydın'a kimlik sorması üzerine İbrahim Özen isimli sahte kimlik gösterdi. Yapılan incelemede kimliğin sahte olduğunu tespit eden polis ekipleri Aydın'ı gözaltına aldı.



Aydın'ın 2010 yılından beri arandığını, 6 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin 22 ilde 35 kişiyi yaklaşık olarak 4 milyon lira dolandırdığını tespit etti.



Ersel Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.



Aydın'ın yakalanmasının duyulmasının ardından şikayetçi sayısının artabileceği belirtildi.