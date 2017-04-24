Bursa, İPZ ile "Yeni Nesil İşler Yeni Nesil Ürünler"i konuşacak

Marketing Türkiye ve Marketing & Management Institute tarafından düzenlenen İPZ Anadolu 2017'nin bu yıl ki konusu "Yeni Nesil Ürünler ve İşler" olacak. Her ilin ihtiyaçlarına yönelik içerikler sunarak farklılaşan zirveye katılanlar İPZ Anadolu Katılım Sertifikası'nı almaya hak kazanacak.

Marketing Türkiye ve Marketing & Management Institute tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en kapsamlı pazarlama etkinliği olan İnteraktif Pazarlama Zirvesi ( İPZ) Anadolu, 27 Nisan'da Bursa'da gerçekleşecek. 11 yıldır aralıksız devam eden ve Türkiye'nin birçok ilini ziyaret eden İPZ Anadolu'nun bu yıl ki ana teması değişen ihtiyaçlar dikkate alınarak "Yeni Nesil Ürünler ve İşler" olarak belirlendi.

Yeni nesil işler, süreçler ve ürünler tasarlayarak şirketlere katma değer yaratan kuruluşların buluşma platformu olan İPZ Anadolu, bu yılki temasıyla teknolojinin dayattığı değişim konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Yeni dünyanın gereklerine uygun iş yapış biçimlerinin tartışmaya açılacağı İPZ Anadolu'nun Bursa destekçileri arasında GarentaDAY, Opet, Yapı Kredi Bankası, Digital Partners ve TAV İşletme Hizmetleri yer alıyor.

Her ilin ihtiyaçlarına özel içeriğe sahip bir Zirve

İPZ Anadolu'17'yi bu yıl farklı kılan bir diğer nokta ise her ilde o ilin ihtiyaçlarına özel içerik hazırlanıyor olması. İl bazında gelişen sektörler ve bu sektörlerin tedarikçilerinin ilgi alanına giren konu ve örneklerle zenginleştirilecek içerikler doğrudan fayda odaklı sunulacak.

Günseli Özen: "Artık ülkeler değil şehirler rekabet ediyor"

İPZ Anadolu'da il özelindeki ihtiyaçların konferans öncesinde birebir o ilin kanaat önderleriyle yüz yüze yapılan çalışmalarla belirlendiğini ve içeriğe dönüştürüldüğünü ifade eden Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, "Koşullar ne olursa olsun Anadolu hep bizim önceliğimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Anadolu'daki ekonomi dünyasının güçlenmesi adına çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz"dedi.

İlham veren sunumlar İPZ Bursa sahnesinde

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni ve Marketing Management Institute (MMI) Türkiye Başkanı Günseli Özen'in açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirvede ilk konuşmacı "İçgörünün Önemi" başlıklı konuşmasıyla Future Bright Group kurucusu Akan Abdula olacak.

Reklamla Fark Yaratmak başlıklı sunumu M.A.R.K.A Reklam Ajansı Başkanı Hulusi Derici aktaracak. Ode A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Şirket İçi Girişimcilik" konusunu anlatırken Yapı Kredi Kobi Merkezi Satış Kanalı ve İş Geliştirme Direktörü Burak Bıçaklar ise "Yeni Nesil İşlerde Kolay Finansman Araçları" başlıklı olacak. Yeni Nesil İşler=Paylaşım Ekonomisi'nde GarentaDAY Satış Direktörü Yutkun Tok sunumuyla aktaracak. Ayrıca etkinlikte Opet Filo Satış ve Teknoloji Direktörü Hakan Koca "İş Birliğindeyiz" sunumuyla yerini alırken Digital Partners CEO'su Tunç Günbay da"İnternet Reklamcılığında Yeni ve Etkili İş Yapış Biçimleri Nelerdir, Nasıl Kullanmalısınız?" konusunu katılımcılarla paylaşacak.