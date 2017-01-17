Bursa Intihar Için Çıktığı Çatıda Ikna Edildi Arandığı Suçtan Gözaltına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın çatısına çıkan ve emniyet ekiplerince ikna edilerek çatıdan indirilen 27 yaşındaki Rıdvan Çakır'ın polis tarafından"Görevi kötüye kullanmak" suçundan arandığı öğrenildi.



İnegöl'de bu akşam saatlerinde Park Caddesi'ndeki 4 katlı bir işyerinin çatısına çıkan Rıdvan Çakır ağlayarak intihar edeceğini söyledi. Haber verilmesi sonucu kısa sürede belirtilen iş merkezinin önüne gelen itfaiye önlem alırken 112 Acil Servis ekipleri ise beklemeye başladı. Burada iş bulamadığı için intihar edeceğini söyleyen Ruşen Çakır'ı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğindeki ekipler güçlükle ikna ettiler. Çatıdan indirilen Rıdvan Çakır'ın, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan arandığı ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Rıdvan Çakır ifadesi alındıktan sonra "Görevi Kötüye Kullanmak" suçundan adliyeye çıkartılacak.