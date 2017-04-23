Bursa İnşaat Fuarı'nda Osmangazi Rüzgarı Esti

Bursa'da düzenlenen Rising City Gayrimenkul Fuarı ve 15. İnşaat Fuarı'nda Osmangazi Belediyesi'nin standını ve fuar alanını gezdi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük beğeni ve ilgi toplayan Osmangazi Belediyesi standında kentsel dönüşümden, diğer vizyon projelere kadar pek çok yatırım görücüye çıktı.



Fuarda, Osmangazi Belediyesi standında sergilenen Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin dev maketi ziyaretçi akınına uğradı. Soğanlı'nın yanı sıra Osmangazi Belediyesi'nin diğer kentsel dönüşüm projeleri hakkında da yerli ve yabancı ziyaretçilere bilgi verildi. Demirkapı ve Kent Meydanı Kentsel Dönüşümü ile Hisar Kentsel Yenileme Projesi, İnşaat Fuarı'nın iddialı projeleri arasında yer aldı. Osmangazi Belediyesi'nin standını gezen ziyaretçiler, üç boyutlu gözlükle projelerdeki örnek daireleri inceleme fırsatı da buldu.



Dündar, "Osmangazi'yi Dönüştürme Hedefindeyiz"



Fuar alanındaki standları gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, fuarların ciddi yatırımlar ve modern şehirleşmeler için önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Başkan Dündar, "Geçen sene İstanbul'daki fuara katılmıştık. Bu yıl da Bursa İnşaat Fuarı'ndayız. Fuarın en görkemli standı da Osmangazi Belediyesi'nin standı. Standımızda, yapılan hizmetler, ciddi yatırımlar ve kentsel dönüşüm çalışmaları var. Bizler burada kurum olarak bir adım attık. Bundan sonraki süreçte, özel sektörün bunu takip etmesi gerek. İnşallah Osmangazi'yi, Bursa'yı dönüştürme hedefindeyiz. Buradaki bu proje de ideal bir proje. Sosyal donatı alanlarıyla, spor tesisleriyle, dini tesislerle, parklarla yaşanabilir bir şehir. Güzel bir yapı ortaya çıkıyor. Geniş sokak ve caddeleriyle modern bir şehir ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte diğer etaplarla birlikte ileriye doğru, özel sektörün de bu işin içine girerek bu örnek çalışmanın oralara yansıyacağını görüyoruz" diye konuştu. - BURSA