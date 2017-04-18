Bursa İnşaat 2017 15.yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve...
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Bursa İnşaat 2017 15.Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Bursa İnşaat 2017 15.Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Yapı ve İnşaat Malzemeleri, Mutfak, Banyo, Vitrifiye Ürünler, Yapı Kimyasalları, Asansör ve Donanımları, İş ve İnşaat Makineleri Kapılar, Güneş Enejisi, İklimlendirme, Tesisat şeklindedir.
Düzenleyici: Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
Konusu: Yapı ve İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri (Mutfak, Banyo, Seramik, Özel Bölümü)
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Merkez
Mekan : Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yalova Yolu, Altınova Mahallesi
Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Bursa İnşaat 2017 15.Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
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