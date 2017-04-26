Bursa Inegöl Devlet Hastanesi'nde Aldülhamit Izleri

Inegöl Devlet Hastanesi'nde Aldülhamit İzleri



BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, 1906 yılında Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit'in Fermanıyla kurulan Devlet Hastanesi'nde yer alan sağlık müzesi, Çanakkale savaşının izlerini taşıyor.



İnegöl Devlet Hastanesi'nde, 7 aylık çalışma ile kurulan sağlık müzesi 110 yıllık sağlık tarihi yolculuğuna çıkarıyor. Günde 4-5 bin kişi ziyaret ettiği müzede yıllar önce kullanılan ameliyat malzemeleri, tarihi belgeler ile eski ilaçlar sergileniyor. İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi ve CEO'su Uzman Dr. Hayrettin Göçmen, 7 aylık çalışma sonucu müzeyi oluşturduklarını belirterek, müzede İnegöl'ün sağlık tarihinin kronolojik betimlemesini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Osmanlı arşivlerini tarayarak 1845 yılına ait 'Kaza-i İnegöl' denilen belgeye ulaştıklarını kaydeden Dr. Göçmen, şöyle dedi:



'Bu belgede yer alan bilgilere göre İnegöl'de bir tabip veya cerrah bulunmamakta, hastaların ihtiyacı olduğu zaman Bursa'dan at sırtında tabip getirilmekte veya hasta Bursa'ya götürülmekte. Müzede gördüğümüz gibi o dönemlerde kırık çıkıkçı, kupa çeken teyzeler, hacamatçılar, şifacı nineler ile tedavi uygulanmış. Bir sonraki belge ise 1902 yılında seyyar frengi tabibi Ömer Efendi'nin padişahlık makamına yazmış olduğu bir mektup. O dönemde bu civarlarda ciddi bir frengi salgını olduğu için tabipler burada halka şifa dağıtmaya çalışıyorlardı.'



PADİŞAH EMRİYLE HASTANE YAPILDI



Dr. Göçmen, şifacı doktorlardan biri olan Ömer Efendi'nin, Sultan II. Abdülhamid'e İnegöl'ün büyük bir şehir olduğunu burada mutlak surette hastane kurulması gerektiğine dair raporu gönderdiğini anlatırken şöyle dedi:



"Bunun üzerine Sultan II. Abdülhamid, 1906 yılında bir ferman yayınlıyor. Burada vergi toplanarak bir hastane kurulmasını emrediyor. Müzede maketi bulunan hastane binası 1906 yılında kurularak hizmete sunuluyor. Abdülhamid'in arşivinde bulunan bir fotoğraf var. Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında cephede yaralanan askerlerin burada tedavi gördüğü, hatta şehit oldukları da biliniyor. "



Dr. Göçmen, yaptıkları araştırmada, 1935 yılına ait bir haberin de yer aldığını kaydederek, 'Haberde, 18 yaşındaki genç kız nişanlısı tarafından terk edildiği ve hastane cerrahlarından birinin biri kızı tedavi ettiği anlatılıyor. Karnından 4 milimlik bir ur çıkartıyor ve kızın hem hayatını hem namusunu kurtarıyor. Zaman içerisinde İnegöl hızlı büyüdüğünden halk dernek kurarak bir hastane çalışması yapılıyor. Bu belgelerde mevcut. Toplanan paralarla 1970 yılında yeni binalar yapılıyor. Son olarak ise devletimiz 2014 yılında bulunduğumuz hastanemiz yapılıyor ve hizmete sunuluyor. Türkiye'ye örnek olan bir hastanemiz. 50 bin metrekarelik kapalı alan içerisinde hizmet veriyoruz' dedi.