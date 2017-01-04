Bursa - Inegöl'de 4 Kişiyi Yaralayan Şüpheli Yakalandı

Inegöl'de 4 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı (GÖRÜNTÜLÜ HABER)



BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, iki ayrı olayda, alacak verecek meselesi yüzünden 4 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan 29 yaşındaki Emre D. polis tarafından suç aleti tabanca ve sahte parayla birlikte yakalandı.



İnegöl'de, geçen yıl 15 Aralık'ta, Emre D., Yenice Mahallesi'nde, Yunus Emre A. ve Mehmet D.?yi korkudan sığındıkları motosiklet tamircisinde yaraladıktan sonra kaçtı. 18 Aralık'ta da Kalburt Mevkii'nde yaya olarak evlerine giden İlker Y. ve Mehmet Y.?yi silahlı saldırıda yaraladığı da öne sürülen Emre D. yaralıların verdikleri ifade doğrultusunda aranmaya başlandı.



Yeniceköy Mahallesi'nde bir otomobilde zanlının olduğu ihbarını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlediler. Hareket halindeki araç Yeniceköy Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan incelemede 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan Emre D. gözaltına alındı. Zanlının üzerinden 2 bin 800 lira sahte para ile saldırıda kullanılan silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



Emre D.'nin verdiği ifadesinde 4 kişiyi alacak-verecek meselesi yüzünden vurduğunu söylediği öğrenildi.