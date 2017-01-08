Bursa İmam Hatip Lisesi'nde İnşaatlar Hızla Yükseliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, eğitim kurumlarında büyük bir dönüşüm yaşandığı belirterek, Bursa Merkez İmam Hatip Lisesi'nin eğitim binalarından konferans ve spor salonlarına kadar tam donanımlı bir eğitim kompleksi haline geleceğini söyledi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde yenilenen Merkez İmam Hatip Lisesinde inşaatlar hızla yükselmeye başladı.



Eski okul ve yurt binalarını yıkan Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında eğitim binaları, yurt, spor salonu, konferans salonu, açık ve kapalı otoparklar, sosyal donatı alanlarıyla Merkez İmam Hatip Lisesi modern bir eğitim kompleksine dönüşüyor.



Bursa'nın öncü ve her alanda lider kent olması yolunda önem verdikleri alanların başında eğitimin geldiğini hatırlatan Altepe, kent merkezindeki depremsellik açısından risk taşıyan, eskimiş, yıpranmış ve ihtiyacı karşılamayan okulların yenilenmesi çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.



Merkez İmam Hatip Lisesi'nin de Bursa'da 52 yıl hizmet veren köklü bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Altepe, "Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yenilediğimiz okullardan biri de Merkez İmam Hatip Lisesi. Yıldırım Belediyesi ve Kaymakamlığın önündeki okul binalarını sil baştan yeniliyoruz. Eğitim binaları, yurtları, laboratuvarları, konferans ve spor salonlarıyla orijinal bir proje oluyor. İnşaatlar yükseliyor. Yıl sonuna doğru toparlanmasını hedefliyoruz. Bulunduğu bölgeye de değer katacak okulumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadesinde bulundu.