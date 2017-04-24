Bursa İle Afrika Arasında İşbirliği

Heykel'deki tarihi başkanlık binasında yapılan ve Güney Afrika'nın Türkiye Büyükelçisi Pule Isaac Malefane'nin de hazır bulunduğu ortamda imzalanan protokole, Bursa adına Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdullah Karadağ, Ekurhuleni adına da Büyükşehir Belediye Başkanı Mzwandile Charles Masina imza koydu.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdullah Karadağ, ziyaretin başlangıcında misafirlerine Bursa ile ilgili bilgiler verdi. Bursa'nın üretimde İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci, nüfus itibariyle de 4. büyük kenti olduğunu vurgulayan Karadağ, başta otomotiv, tekstil ve mobilya başta olmak üzere kentin dünyanın sayılı üretim merkezleri arasında yer aldığını söyledi. Konuşmasında Bursa'da tarihi ve kültürel mirasın yoğunluğuna da dikkat çeken Karadağ, kentin birçok eseriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olduğunu ifade etti. Kentte ciddi bir sanayi üretiminin olduğunu, birçok otomobil markasının yedek parçalarının Bursa'da üretildiğini, raylı sistemler ve teknoloji üretimlerinin de yavaş yavaş kendisini göstermeye başladığını dile getiren Karadağ, tüm imkanları Güney Afrikalılarla paylaşmaya hazır olduklarını anlattı.

Ekurhuleni Belediye Başkanı Mzwandile Charles Masina ise, ekibiyle birlikte Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekurhuleni'nin 3 milyon 400 binlik nüfusuyla ülkenin önemli şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Masina, Bursa'nın sanayi alt yapısından faydalanmak istediklerini belirtti.

Karşılıklı açıklamaların ardından Bursa ile Ekurhuleni için hazırlanan sözleşme taraflarca imzalandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Karadağ, ziyaretin anısına konuğuna el yapımı Yeşil Türbe maketi hediye etti.