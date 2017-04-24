Bursa ile Afrika Arasında İş Birliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Güney Afrika'nın Ekurhuleni Büyükşehir Belediyesi arasında ekonomik ve ticari iş birliği protokolü imzalandı.



Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdullah Karadağ, ziyaretin başlangıcında misafirlerine Bursa ile ilgili bilgiler verdi. Bursa'nın üretimde İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci, nüfus itibariyle de 4. büyük kenti olduğunu vurgulayan Karadağ, başta otomotiv, tekstil ve mobilya başta olmak üzere kentin dünyanın sayılı üretim merkezleri arasında yer aldığını söyledi. Konuşmasında Bursa'da tarihi ve kültürel mirasın yoğunluğuna da dikkat çeken Karadağ, şehrin birçok eseriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olduğunu ifade etti. Birçok otomobil markasının yedek parçalarının Bursa'da imal edildiğini, raylı sistemler ve teknoloji üretimlerinin de yavaş yavaş kendisini göstermeye başladığını dile getiren Karadağ, bütün imkanları Güney Afrikalılarla paylaşmaya hazır olduklarını anlattı.



Ekurhuleni Belediye Başkanı Mzwandile Charles Masina ise, ekibiyle birlikte Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekurhuleni'nin 3 milyon 400 binlik nüfusuyla ülkenin önemli şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Masina, Bursa'nın sanayi alt yapısından faydalanmak istediklerini belirtti.



Karşılıklı açıklamaların ardından Bursa ile Ekurhuleni için hazırlanan sözleşme taraflarca imzalandı - BURSA