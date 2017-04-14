Bursa Gözaltına Alınan Bank Asya Çalışanları Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltına alınan Bank Asya çalışanları Adliyeye sevk edildi



BURSA merkezli üç ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Bank Asya şube müdürlerininde bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Bursa, Sakarya ve Ordu'da 11 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Aralarında terör örgütü ile bağlantısı olduğu için kapatılan Bank Asya'nın şube müdürlerininde bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel belge ve doküman ile dijital materyal ele geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan sorgulamalarının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler.