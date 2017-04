Bursa Gökdeniz'e Bayramını Yaşatacak Kampanya

Gökdeniz'e bayramını yaşatacak kampanya



BURSA'da kas hastalığı nedeniyle 2.5 yaşından itibaren yürüyemeyen 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Gökdeniz Şahin'in, hayranı olduğu Trabzonsporlu futbolcularla tanışma özlemi ardından okul takımında kaleye geçme hayali gerçekleşti. Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, babası işsiz olan Gökdeniz'in ailesine ev almak için Bursa Valiliğinden alınan izin ile kampanya başlattı..



Merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde oturan Gülay-Mustafa Şahin çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Gökdeniz, sağlıklı olarak dünyaya geldi. Gökdeniz'in hayatını karartan hastalık 2.5 yaşında ortaya çıktı. Bir anda rahatsızlanan ve getirildiği doktorlar tarafından kas hastalığı nedeniyle artık yürüyemeyeceği belirtilen Gökdeniz bundan sonraki yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürmek zorunda kaldı. Annesi tarafından her gün okula götürülen Gökdeniz, oynayamadığı futbola olan aşkını karşılaşmaları hayranı olduğu Trabzonspor forması ile izleyerek giderdi.



FUTBOLCULARLA TANIŞTI KALECİ OLDU



Gökdeniz'in en büyük üç özleminden biri Trabzonsporlu futbolcularla tanışmak, ikincisi okul takımının kalesine geçmek diğeri ise dar gelirli olan ailesinin yaşayacağı bir evleri olmaktı.



Yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdüren Gökdeniz'in ilk hayali geçtiğıimiz Mart ayında, Trabzonspor'un Akhisarspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesi gerçekleşti. Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nuri Uğurlu tarafından evinden alınan Gökdeniz otomobili ile Manisa'ya getirildi. Kaldıkları otelde Trabzonsporlu futbolcular ile tanışıp fotğraf çektiren ve Kaptan Kaleci Onur Recep Kıvrak'ın hediye ettiği eldiven ve formayı alan Gökdeniz bu maçıda Trabzonspor'un davetlisi olarak izledi.



ONUR'UN FORMASINI GİYDİ ELDİVENİNİ TAKTI



Hatice Salih İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Gökdeniz Şahin'in diğer özlemi ise okul takımının kalesini korumaktı. Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Karabulut tarafından okul takımının bir maçında Gökdeniz'i son on dakikada kaleye koydu. Hayranı olduğu Onur Recep Kıvrak'ın hediyesi olan eldivenleri takan, formasını giyen Gökdeniz takımı 3-1 yenilsede kalede kaldığı süre içersinde gol yemedi.



ÜÇÜNCÜ ÖZLEMİ İÇİN KAMPANYA



Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu, asgari ücret ile çalıştığı tekstil sektöründen kriz nedeniyle babası çıkartılan Gökdeniz'in ailesine ev almak için valilikten aldığı izin ile kampanya başlattı. Bu kampanyanın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaşayacağı bir gün önceden başlatan Uğurlu, Gökdeniz en güzel bayram hediyesi bu olacak. Bunun için valilikten aldığımız izin ile kampanyamızı başlattık. Gökdeniz için Vakıfbank Altıparmak Şubesi'ne TR58 0001 5001 5800 796398 Hesap No ise 001 58007305796398 numaralı hesap açtık. Herkesi bu kampayaya davet ediyoruz dedi.



Faruk KAHRAMANBURSA, (DHA)